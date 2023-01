Calciomercato Roma, comunicato ufficiale: addio a titolo definitivo

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale: il comunicato che fuga ogni dubbio. Gli ultimissimi dettagli.

Si sblocca il mercato in uscita della Roma. I giallorossi, infatti, sono molto attivi in questa fase, sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite. Con un doppio sguardo rivolto contemporaneamente al campo ed agli affari in sede di contrattazioni, Tiago Pinto è al lavoro da tempo per soddisfare le richieste di José Mourinho.

I capitolini hanno annunciato di aver perfezionato una cessione della quale si vociferava ormai da tempo. Si tratta del trasferimento del giovane bomber Antonio Satriano, che ha firmato il suo nuovo contratto con l’Heracles. L’attaccante classe ‘2003, che aveva avuto modo di mettersi in luce tra le fila delle giovanili giallorosse, sbarca dunque in Olanda a titolo definitivo. L’Heracles da alcune settimane aveva alzato il pressing per mettere le mani sul giovane attaccante, stuzzicato all’idea di potersi mettere in gioca nel campionato olandese.

Calciomercato Roma, ufficiale il trasferimento di Satriano all’Heracles

Con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale, i capitolini hanno reso nota la cessione a titolo definitivo di Antonio Satriano, che dunque approda all‘Heracles: Ecco l’annuncio:

“L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo del calciatore Antonio Satriano all’Heracles Almelo.

L’attaccante – classe 2003, nelle giovanili giallorosse dal 2018-19 – ha realizzato 9 reti in 12 presenze nel campionato Primavera 1 TIM attuale. In bocca al lupo, Antonio, per la nuova avventura in Olanda!”