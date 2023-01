Calciomercato Roma, Inter in pressing su Smalling: altri soldi sul piatto

Calciomercato Roma, l’Inter non molla la presa su Smalling, che ancora non ha dato una risposta a Pinto: altri soldi sul piatto

La situazione contrattuale di Smalling ormai è nota a tutti: il difensore inglese ha la possibilità di rinnovare il proprio contratto con la Roma in scadenza il prossimo giugno ma anche la possibilità di salutare Trigoria e trovarsi una sistemazione per la prossima stagione.

Pinto, come sappiamo, ha messo sul piatto una proposta di rinnovo biennale, anche per cercare di rispedire al mittente le tentazioni che sono arrivate per Smalling. Soprattutto quella dell’Inter, ma anche quella della Juventus. Ma sono i nerazzurri quelli che fanno sul serio, e potrebbero avere dei nuovi soldi da investire per lo stipendio del calciatore per cercare di convincerlo.

Calciomercato Roma, altri soldi per Smalling

Sì, perché secondo quanto detto da Damiano Er Faina durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY, il Psg sarebbe pronto ad affondare per Skriniar già in questa finestra di mercato mettendo sul piatto tra i 20 e i 25 milioni di euro per il difensore. Un’offerta che l’Inter potrebbe pure rifiutare, ma che potrebbe anche prendere in considerazione qualora sentisse di non poter riuscire a rinnovare il contratto del giocatore.

E con quei soldi, Marotta, potrebbe anche decidere di alzare la posta per Smalling. Non a gennaio, in questo momento il difensore inglese è incedibile e non si muoverà, ma sempre per il prossimo campionato. A dire il vero, comunque, sempre durante la trasmissione Eleonora Trotta, direttore di calciomercato.it, ha sottolineato come Smalling si trovi bene a Roma. Ma manca ancora quella firma sul rinnovo. E fino a quel momento può davvero succedere di tutto.