Juve-Roma di nuovo nella bufera: “Errori arbitrali dimenticati”

L’annuncio Mediaset sulla situazione punti in casa Juventus che catalizza l’attenzione mediatica. C’entra anche la Roma.

La vittoria sofferta ma sostanzialmente meritata ottenuta contro il Bologna è stata di nevralgica importanza per la Roma di José Mourinho, che ha incamerato tre punti di nevralgica importanza per proseguire la propria corsa per un piazzamento nell’Europa che conta.

I giallorossi hanno recuperato tre punti a discapito della Lazio, sorpresi dal Lecce di Baroni. Al di là della prestazione che soprattutto nella seconda frazione di gioco è stata piuttosto rivedibile, con un pericoloso arretramento del raggio d’azione, fare bottino pieno a questo punto della stagione era assolutamente fondamentale. Pellegrini e compagni, infatti, tra pochi giorni saranno attesi dal big match con il Milan a San Siro, che potrebbe fungere da primo vero turning point. I rossoneri, infatti, complice la sconfitta del Napoli al Meazza contro l’Inter, si sono portati a cinque punti di distanza dagli uomini di Spalletti, mantenendo inalterata la distanza di sicurezza dalla Juventus, lontana due punti dai rossoneri.

Rinascita Juventus, Sabatini non ha dubbi: “Date ai bianconeri quei 4 punti e…”

Con il successo in extremis ottenuto contro la Cremonese grazie alla punizione di Milik, la compagine di Allegri è riuscita ad incamerare la settima vittoria consecutiva in campionato, portandosi a sette lunghezze di distanza dal Napoli.

Un’autentica sorpresa visto l’inizio di stagione dei bianconeri, che sembravano sul punto di poter dire addio ai sogni di gloria già ad ottobre. Nel corso della trasmissione “Pressing” in onda su Mediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto analizzato la rinascita della “Vecchia Signora”, passando in rassegna anche presunti errori arbitrali a causa dei quali la Juve avrebbe perso punti preziosi.

Sabatini ha tirato in ballo anche gli episodi in Juve-Roma dello scorso settembre. Ecco quanto dichiarato: “Date alla Juventus 4 punti, due con la Salernitana e due con la Roma. Quando alla Juventus danno un rigorino, sono tutti buoni a dire che è uno scandalo. Quando ci sono delle situazioni come con la Salernitana e con la Roma, gli errori vengono dimenticati. Con 4 punti in più in campionato, la Juve fa un miracolo.”