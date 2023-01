Milan-Roma, non solo Zaniolo e Dybala: triplo recupero

Milan-Roma, i giallorossi sono scesi in campo pomeriggio per preparare la trasferta di San Siro: arrivano buone notizie per Mourinho

La vittoria di ieri è già stata messa in archivio. La Roma oggi pomeriggio è scesa in campo a Trigoria per preparare la prossima partita di campionato, quella che è in programma domenica sera a San Siro contro il Milan.

Una sfida difficilissima, contro la squadra di Pioli campione d’Italia, che i giallorossi dovranno giocare al massimo se vorranno tornare a casa con un risultato utile. Perché probabilmente non basterà la prestazione che s’è vista contro il Bologna al ritorno del campionato. Serve una squadra più brillante fisicamente e soprattutto che punge lì davanti.

Milan-Roma, le ultime da Trigoria

Come detto, la squadra, oggi ha ripreso ad allenarsi e da Trigoria sono arrivate delle notizie positive per José Mourinho. Che oltre a poter contare sia su Dybala che su Zaniolo, che non destano nessun tipo di preoccupazione, ha visto allenarsi con il resto del gruppo tre elementi che anche a gara in corso potrebbero tornare utili.

Parliamo infatti di Karsdorp, Belotti e Solbakken, che hanno lavorato insieme ai compagni e che quindi sono abili e arruolabili per il prossimo impegno di campionato. In questo mese di gennaio ingolfato dagli impegni serve infatti il supporto di tutti, anche di quelli che hanno rotto con il tecnico – vedi l’olandese, che rimane sul mercato ma che potrebbe anche giocare – o di quelli che hanno reso molto al di sotto delle aspettative nella prima parte di campionato come Belotti. E forse ci potrebbe anche essere il debutto di Solbakken, arrivato dal Bodo, che aspetta adesso di poter scendere in campo con i nuovi compagni. Insomma, ogni tanto, un mezzo sorriso per lo Special One.