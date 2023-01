Lione, UFFICIALE: Aouar ha scelto la nuova squadra

Lione, è ufficiale: l’obiettivo di mercato dei giallorossi ha scelto la sua nuova squadra. L’annuncio arriva direttamente dal numero 1 della federazione

Aouar ha scelto la sua nuova squadra. L’annuncio è arrivato direttamente dal numero 1 della federazione algerina, Djahid Zefizef, che ha svelato il futuro del centrocampista 24enne del Lione che è nel mirino della Roma sia per questa sessione di mercato ma soprattutto per la prossima estate, quando si libererà a parametro zero.

Il rinnovo con il club francese non ci sarà, almeno per ora sono queste le indicazioni che arrivano, e il giocatore alla fine dovrebbe cambiare maglia. Il suo profilo, come sappiamo, è seguito con insistenza anche dal Milan di Maldini. Ma Pinto in questo caso si è mosso per tempo ed è realmente in corsa.

Lione, Aoaur giocherà per l’Algeria

Torniamo alla notizia principale, quella della decisione di Zefizef, che ha il passaporto sia francese che algerino. Ma al momento, Deschamps, non lo ha mai chiamato. Nelle parole del presidente delle federazione trapela tutta quella che è la soddisfazione di questo colpaccio: “Houssem Aouar ci ha dato il suo consenso per unirsi alla selezione algerina”, queste le parole riportate da Channel 3 nella giornata di oggi.

Footmercato, comunque, ha cercato di fare un poco di chiarezza sulla questione contattando l’entourage del calciatore. E questi hanno riferito che ancora il centrocampista del Lione non avrebbe preso una decisione definitiva. Insomma, rimane un poco di giallo in tutto questo, ma la sensazione con le parole di Zefizef è che ormai si è agli sgoccioli. Questo, comunque, interessa realmente poco alla Roma. Che non vede l’ora di poter affondare il colpo a parametro zero. Un colpo che sarebbe di altissimo livello e che vedrebbe Pinto mettere la freccia su molte squadre che lo hanno messo nel mirino.