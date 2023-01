Calciomercato Roma, salta il rinnovo: assalto dalla Liga

Calciomercato Roma, ormai il rinnovo non sembra essere più in agenda: pronto l’assalto dalla Liga alla fine della stagione

I colpi a parametro zero sono quelli che piacciono a tutti i direttori sportivi. E anche a general manager della Roma Tiago Pinto, che da quando è nella Capitale in questo modo ha preso Dybala, Matic, Svilar e Solbakken.

Insomma, il portoghese sotto questo aspetto ci sa fare, senza dubbio, e avrebbe messo nel mirino anche N’Dicka, difensore dell’Eintracht Francoforte, che ha deciso di non rinnovare, e che si muoverà alla fine di questa stagione proprio così, senza versare un euro nelle casse del club tedesco. La Roma, nei propri radar, lo ha messo da tempo, cercando soprattutto di andare ad anticipare quella concorrenza che più passano i giorni e più si fa più folta. Ma per il momento l’assalto non è andato a buon fine. E adesso, secondo transfermarket, il giocatore potrebbe anche prendere la via della Liga.

Calciomercato Roma, il Barcellona su N’Dicka

In casa Roma tiene banco come sappiamo la questione relativa a Smalling, che ancora non ha rinnovato e che mette in apprensione Pinto e Mou: Qualora l’inglese decidesse di salutare la compagnia, è evidente che un difensore di qualità serve alla truppa giallorossa, e N’Dicka potrebbe fare proprio al caso. Certo, non sarà facile.

Anche il Barcellona infatti ci pensa, e potrebbe tentare un assalto immediato per bloccare il giocatore e portarlo in Catalogna all’inizio della prossima annata. I problemi economici dei blaugrana, che si sono presi pure una multa per aver violato il fair play finanziario, sono noti a tutti da molto tempo, ed è per questo motivo che cercano quei colpi a zero che fanno felici di solito tutti. Una nuova squadra pronta ad accelerare per il francese, che rimane comunque nei radar di qualche altro club anche in Italia.