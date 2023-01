Calciomercato Roma, salta il rinnovo: Inter all’assalto

Calciomercato Roma, il rinnovo non c’è: l’Inter pronta all’assalto anche in questa sessione di mercato. I colloqui al momento sono saltati

Parliamo di un elemento che potrebbe realmente fare la differenza in qualsiasi club. E parliamo di un elemento che è stato accostato alla Roma nei mesi scorsi in alcune occasioni e che essendo in scadenza di contratto potrebbe essere uno di quei colpi da ricordare. Per chi ovviamente riuscirà a piazzarlo.

Il profilo è di quelli importanti, visto che gioca nel Real Madrid: Asensio, con i madrileni, non dovrebbe andare oltre il prossimo giugno. L’accordo con Mendes non è stato trovato e i colloqui, secondo le informazioni riportate da todofichajes.net, ormai sono saltati. Troppa differenza tra quella che è la richiesta del giocatore e quella che è l’offerta di Perez. E il potente agente si starebbe muovendo verso diverse direzioni per trovare al proprio assistito una squadra per il prossimo anno. Di questi problemi ovviamente non ce ne saranno. Asensio è uno davvero in grado di fare la differenza.

Calciomercato Roma, addio immediato: Inter all’assalto

Secondo il portale spagnolo inoltre non è del tutto da escludere una partenza del fantasista maiorchino già in questa sessione di mercato. E potrebbe approdare in Serie A, visto che dietro ci potrebbe essere l’Inter.

Nel corso di questi mesi il 25enne è stato accostato non solo alla Roma, ma anche al Milan – che con il Real ha ottimi rapporti – e pure alla Juventus, con Allegri che ha sempre avuto un debole per il giocatore. Insomma, le big della Serie A lo prenderebbero volentieri e anche a Mourinho ovviamente non dispiacerebbe per nulla averlo in squadra. Ma a gennaio Pinto non si può muovere senza uscite – di giocatori che potrebbero portare dei soldi, però, ce ne sono – e punta tutto a giugno. Qualora Asensio sarà ancora libero.