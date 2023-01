Calciomercato Roma, accelerata bianconera improvvisa: concorrenza sbaragliata

Calciomercato Roma, i bianconeri fanno sul serio e vogliono anticipare tutti: colpaccio dalla Liga e addio Serie A.

Come sovente sottolineato in questo periodo, sono plurime le questioni che in quel di Trigoria dovranno essere affrontate al fine di crescere e far bene in questa seconda parte di campionato, catalizzato da una vittoria importante ma tradente altresì le ormai solite e ben note difficoltà di una squadra che non riesce più a esprimersi come un tempo.

Il tempo continua ad essere a disposizione degli uomini di Mourinho, nonché di un Tiago Pinto che potrebbe aiutare non poco il connazionale José nelle prossime settimane, cercando di accontentare alcune richieste, sempre nel pieno rispetto delle esigenze del club e dei Friedkin, ben consapevoli di aver fatto già importanti sacrifici in passato, soprattutto nel corso dell’ultima estate.

Calciomercato Roma, il Newcastle fa sul serio: anticipano tutti

Come sovente accade in questi casi, ad ogni modo, viene a nascere un vero e proprio gioco di priorità, volto a fare ordine e chiarezza e a seguire quegli scenari percepiti con maggiore urgenza e necessitanti di un attenzione celere quanto tempestiva. Certamente, nella tassonomia non esigua di aspetti da affrontare, rientra l’ormai noto caso Karsdorp.

Al netto di un ricucimento che sembrava essere arrivato con la presenza in campo dell’olandese nelle amichevoli portoghesi, l’ex Feyenoord è rimasto in tribuna contro il Bologna e ad oggi tutto sembra sottintendere il suo addio. La Roma ha da tempo deciso di lasciarlo partire solo alle proprie condizioni, muovendosi al contempo su giocatori che potrebbero degnamente sostituirlo poi. Tra i vari, va ormai quasi definitivamente depennato il nome del talentuosissimo esterno del Valladolid, Ivan Fresneda.

Il diciottenne era finito anche nel mirino della Juventus e, più in generale, dell’élite calcistica del nostro continente ma secondo il The Sun sarebbe adesso molto vicino al Newcastle. I bianconeri della Premier League, da qualche anno tra le proprietà più ricche in Inghilterra e non solo, lo vedono come un rinforzo ideale e vogliono chiudere l’operazione al più presto.