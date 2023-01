Calciomercato Roma, Pinto sbloccato: subito 10 milioni per il general manager giallorosso che in questo modo può intervenire per Mourinho

Per comprare bisogna vendere. Non solo quelli che sono in rosa, ma possibilmente anche quelli che al momento sono in giro in prestito e che potrebbero regalare una vera e propria boccata d’ossigeno a Tiago Pinto, gm della Roma, che vorrebbe piazzare qualche colpo anche a gennaio.

Dentro la rosa giallorossa attuale ci sono quegli elementi che servono per tirare su quello che potrebbe essere un bel malloppo da investire. Ma c’è anche chi dentro la rosa al momento non c’è ma che potrebbe regalare un gruzzoletto importante al portoghese che in questo modo potrebbe sbloccare il suo mercato di gennaio. Parliamo di Kluivert, che al momento è al Valencia di Gattuso dove sta trovando una certa continuità, che potrebbe essere ben presto riscattato.

Calciomercato Roma, la situazione Kluivert

Almeno queste sono le indicazioni che arrivano direttamente dal quotidiano Repubblica oggi in edicola. Gli spagnoli infatti, viste comunque le buone prestazioni dell’olandese, sarebbero intenzionati a chiudere in anticipo l’affare e portare così, nelle casse giallorosse, quei 10 milioni di euro che erano stati concordati questa estate per il riscatto del cartellino.

Soldi freschi e immediati per Pinto, che spera in questa accelerazione da parte del Valencia per stringere la mano a Gattuso che potrebbe fare un bel regalo di Natale con un poco di ritardo. Ma sarebbe sicuramente ben accetto allo stesso modo dalle parti di Trigoria.