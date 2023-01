Dal Barcellona alla Juve: hanno scelto un altro bianconero

Dal Barcellona alla Juventus: la scelta però potrebbe ricadere su un’altra squadra bianconera. Ecco quello che potrebbe succedere subito

Il fatto che abbia un contratto in scadenza alla fine della stagione lo mette al centro di quelle che sono le possibili operazioni di mercato sia in questo mese di gennaio sia alla fine dell’anno, quando potrebbe firmare a parametro zero.

Un profilo, un nome, accostato anche alla Roma appunto perché si potrebbe prendere senza versare un euro nelle casse del Crystal Palace, proprietaria del cartellino, che sa benissimo che non riuscirà a trattenerlo. Vuole giocare la Champions League Zaha, e per questo vuole cambiare squadra. E secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, e precisamente riportate da footballinsider247, potrebbe cambiare squadra già in questa sessione invernale. Ma non dovrebbe andare né al Barcellona e né alla Juventus, le due squadre che oltre i giallorossi lo avrebbero messo nel mirino, ma al Newcastle.

Dal Barcellona alla Juve, Zaha al Newcastle

Sia i catalani che i bianconeri italiani potrebbero essere bruciati dall’assalto dei bianconeri d’Oltremanica che stanno disputando una grandissima stagione in Premier League e che sono pronti a fare degli innesti per centrare quella qualificazione alla Champions nella prossima stagione.

Di problemi, sono l’aspetto del fair play finanziario – anche da quelle parti non si possono muovere granché – non ce ne dovrebbero essere: perché Zaha o arriva direttamente a luglio senza versare nulla nelle casse del Crystal Palace, oppure si potrebbe muovere adesso ma solamente con un indennizzo nei confronti del club che in panchina è guidato da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Patrick Vieira. Insomma, le cose sembrano fatte, anche perché in Inghilterra sono sicuri che Zaha sia pronto a prendere una decisione definitiva, che poi sarebbe quella di rimanere nel massimo campionato inglese.