Ancelotti sfreccia: doppio sorpasso bianconero da 30 milioni

Calciomercato, accelerata Real Madrid e 30 milioni: mossa anti-Premier e intervento tempestivo, ecco cosa sta succedendo.

In questa fase di stagione, tante squadre sono attese dal susseguirsi di una serie di impegni importanti quanto ravvicinati, durante i quali dovranno cercare di totalizzare quanti più punti possibile e generare i giusti presupposti per ben affrontare la seconda parte di campionato. Questo soprattutto presso dimensioni che abbiano vissuto difficoltà nei primi mesi della stagione, Roma inclusa.

Come ormai noto a tutti, le difficoltà principali della squadra di Mourinho hanno interessato una serie di fattori e questioni, non tutte legate al terreno di gioco. Certo, la poca fluidità di gioco rappresenta un vero e proprio filo rosso all’ombra del Colosseo, laddove tutti si augurano di poter assistere ad un’evoluzione importante già nelle prossime settimane, al netto della consapevolezza che già contro il Bologna si sono avute i soliti avvisi di difficoltà dal punto di vista di proposta di gioco.

Contatti immediati con Ancelotti e sorpasso ai bianconeri: le ultime su Fresneda

Come sovente evidenziato, un grosso aiuto potrebbe giungere dal calciomercato invernale, di certo non impattante come quello estivo ma rappresentante, anche per i giallorossi, un ottimo presupposto per migliorarsi in vista di quello che sarà lo spezzone di campionato decisivo, avviato proprio contro Thiago Motta il 4 gennaio.

Restando sul futuro e sul presente, non sfugga quanto riferito da El Nacional su una questione che ha toccato anche il mondo Roma nel recente periodo e che si intreccia con la bollente e delicata posizione di Rick Karsdorp. Quanto accaduto tra l’olandese e Mourinho è ormai cosa nota, così come altrettanto chiara sembra essere la sua uscita dalla squadra nelle prossime settimane. Tiago Pinto dovrà cercare un sostituto ma sa bene di dover depennare dalla lista un nome che interessa anche altri top club, Juventus compresa.

Quest’ultima era infatti sulle tracce del laterale del Valladolid, Ivan Fresneda, diciottenne finito nel mirino dell’élite dell’Europa calcistica e per il quale si è mosso con una certa veemenza anche il Newcastle. Le penne spagnole hanno però parlato di un’accelerazione dei contatti da parte del Real Madrid, intenzionato a non farsi sfuggire il gioiellino iberico e a superare una concorrenza non poco folta per un profilo valutato già 30 milioni di euro.