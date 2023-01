Probabili formazioni Milan-Roma, torna Abraham: sacrificato un altro big

Primo big match del 2023 per la Roma che domani affronterà il Milan. Mourinho cambia l’attacco, torna Abraham: un altro big sacrificato

Primo big match del 2023 per la Roma, che domani sera a San Siro affronterà il Milan. Non una bella prestazione la prima del nuovo anno per i giallorossi contro il Bologna, ma che ha portato comunque tre punti fondamentali a casa. I rossoneri invece hanno vinto in trasferta contro la Salernitana, con il solito Rafael Leao determinante, che sarà il pericolo numero uno anche domani sera.

José Mourinho, che non sarà in panchina nemmeno domani per scontare l’ultima giornata di squalifica, è pronto a cambiare faccia ancora una volta alla sua Roma. Pronto il rientro tra i titolari di Tammy Abraham, che nell’ultimo match è partito dalla panchina. Un altro big però viene sacrificato e sarà fuori dall’undici iniziale.

Milan-Roma, Mourinho sceglie Abraham: Zaniolo parte dalla panchina

Quello di domani sarà un banco di prova fondamentale per la Roma di Mourinho, che dovrà dimostrare di meritare di lottare per i primi quattro posti e dunque per l’ingresso in Champions League. Per la partita di domani lo ‘Special One’ potrebbe cambiare diversi effettivi rispetto alla gara contro il Bologna.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Mourinho non rinuncerà alla difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez titolari. Sulle corsie esterne dovrebbe essere confermato Celik a destra, mentre a sinistra potrebbe tornare Zalewski al posto di El Shaarwy. A centrocampo potrebbe tornare la coppia Matic-Cristante, con il serbo in ballottaggio con Camara. Infine ci sarà Pellegrini sulla trequarti, con Dybala e Abraham in attacco. Dunque il bomber inglese potrebbe tornare in campo dal primo minuto, a discapito di Nicolò Zaniolo. Per il numero 22, qualora dovesse essere confermata questa scelta, andrà capito se l’esclusione riguarderà il colpo subito contro il Bologna o sarà una scelta tattica. Di seguito le due probabili formazioni:

Milan: Tatarusanu, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Saelemakers, Brahim Diaz, Leao, Giroud. All: Pioli

Roma: Rui Patricio, Celik, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala, Abraham. All: Mourinho