Roma, anticipazioni maglia 2023-24: tra novità e tradizione, il dettaglio che fa sognare

Roma, ecco le anticipazioni sulla nuova maglia casalinga per la stagione 2023-24: tutti i dettagli.

Neanche il tempo di metabolizzare la sofferta vittoria ottenuta contro il Bologna, che per la Roma è già tempo di vigilia. Domenica sera, infatti, i giallorossi se la vedranno con il Milan di Stefano Pioli, per una sfida che potrebbe rivelarsi densa di colpi di scena.

Quella con i rossoneri potrebbe fungere da turning point per una stagione che la compagine di José Mourinho vuole vivere da assoluta protagonista. Nel frattempo, però, sono stati svelati dettagli importagli in merito a quella che potrebbe essere la divisa da gioco della Roma in vista della stagione 2023-24. A rivelarlo è il sito specializzato footyheadlines.com.

Maglia Roma, svelate le anticipazioni

Nelle foto mostrate in esclusiva dal sito specializzato nelle maglie da gioco, infatti, è dedicata una sezione a quella che grossomodo sarà la prima maglia in vista della prossima stagione della Roma. La novità più importante riguarda lo sponsor: Adidas, infatti, prenderà il posto di New Balance. Ma non è tutto.

La maglia, infatti, è ispirata ad un’altra divisa che i giallorossi hanno già avuto modo di indossare, nella stagione 1993-94. Al posto dello stemma della Roma, che invece sarà presente sul retro della maglia, spicca la presenza del lupetto.

Sulle maniche, invece, ci saranno gli inserti a strisce gialle. Sui social è già impazzato un vero e proprio tam tam mediatico, con i tifosi che stanno manifestando tutta la propria soddisfazione. L’anticipazione della nuova maglia, infatti, sta riscuotendo molti consensi: ne viene elogiata soprattutto l’eleganza, che la rende per certi aspetti unica nel suo genere. Ad ogni modo, se voleste dare un’occhiata con maggiore attenzioni ai dettagli della (possibile) nuova maglia, ecco il link al quale poter accedere.