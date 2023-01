Milan-Roma, ansia Mourinho: incubo doppio forfait

Vigilia di Milan-Roma, big match e posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A. José Mourinho rischia di fare i conti con un doppio forfait

Domani sera la Roma scenderà in campo a San Siro, per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Il posticipo della giornata numero diciassette in Serie A rappresenta un’occasione fondamentale per la squadra giallorossa in ottica corsa al piazzamento europeo. José Mourinho rischia di fare i conti con una doppia assenza, ecco le ultimissime dal centro sportivo di Trigoria prima della trasferta milanese.

Mister Mourinho, che anche a Milano sarà squalificato e sostituito da Salvatore Foti, spera di strappare una vittoria a San Siro. Non sarà facile superare il Milan di Stefano Pioli, seconda forza del campionato a meno cinque dal Napoli capolista. La Roma occupa la sesta piazza in Serie A, distante sei punti dalla squadra rossonera. Ci sono tutti gli elementi per vivere una gara al cardiopalma, occasione d’oro per i giallorossi in ottica piazzamento Champions League. José Mourinho, che confida nel pieno recupero di Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, non riceve buone notizie dalle seconde linee dal centro sportivo giallorosso.

Milan-Roma, Solbakken non è pronto: stop per Camara

Doppia possibile assenza tra le riserve in vista del big match di San Siro. Il Milan è reduce dalla vittoria in casa della Salernitana ed ora sogna di continuare a rosicchiare punti al Napoli capolista, per la Roma si tratta di un vero e proprio esame di maturità. Sarebbe fondamentale imporsi nel big match di San Siro, per rilanciare le ambizioni giallorosse in campionato.

C’è il rischio doppio forfait in casa Roma. Ieri a Trigoria si è fermato Mady Camara per un piccolo infortunio. Il centrocampista è stato fermato da una botta alla caviglia, ora la sua convocazione è in forte dubbio. Stesso dubbio intorno alla presenza di Ola Solbakken, l’esterno offensivo norvegese rischia di finire fuori dai convocati per il big match. Secondo quanto riferito da Il Messaggero infatti l’attaccante scandinavo deve continuare a lavorare per raggiungere la piena riatletizzazione dopo un lungo periodo di stop. Dopo la tribuna dell’Olimpico l’attaccante rischia di rimanere fuori anche nella sfida al Milan.