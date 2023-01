Ultim’ora Zaniolo e Dybala: le condizioni in vista di Milan-Roma

Ultim’ora Zaniolo e Dybala, ecco le condizioni dei due attaccanti giallorossi in vista anche del prossimo impegno di campionato contro il Milan

Sono entrambi usciti durante la partita Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala. Il primo un poco preoccupato – e anche arrabbiato – per un problema al ginocchio. Il secondo invece dopo i crampi. Anche se poi qualche smorfia in panchina ha un po’ preoccupato i tifosi.

Bene, adesso arriva la comunicazione ufficiale da parte della Roma sulle condizioni dei due: per Zaniolo si tratta di un colpo al ginocchio destro, mentre per la Joya solamente crampi. Nessuno dei due preoccupa. Nessuno dei due in questo momento dà dei pensieri alla Roma. Una buona notizia, la seconda, dopo la vittoria per uno a zero contro il Bologna che ha permesso alla squadra di Mourinho di conquistare i primi tre punti del 2023. Una prestazione sicuramente da rivedere, ma dopo questo lungo stop l’unica cosa che contavano erano i tre punti.

Ultim’ora Zaniolo e Dybala, nessuna preoccupazione

Nessuna preoccupazione insomma. E all’orizzonte c’è pure il Milan, nel prossimo weekend, con la trasferta di San Siro che sembra essere uno snodo cruciale per la stagione dei giallorossi. Per il momento, insomma, dall’infermeria, arrivano ulteriori buone notizie.

In questi giorni comunque i due verranno ulteriormente valutati, soprattutto il numero 22, per capire in quanto tempo il colpo al ginocchio operato può essere assorbito. Ma sulla sua presenza a Milano non sembrano proprio esserci dubbi. Sarà in campo, o almeno tra i convocati, anche perché poi le scelte le fa lo Special One che come visto questa sera con Abraham non guarda proprio in faccia a nessuno.