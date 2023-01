Pagelle Roma-Bologna: riscatto Abraham, Smalling il solito muro

Pagelle Roma-Bologna: il salvatore è Pellegrini che la decide con un calcio di rigore all’alba della sfida. Zaniolo infortunato. Abraham salva nel recupero

Il 2023 della Roma, almeno per il risultato, inizia bene. Uno a zero al Bologna, decisivo PellePagelle Roma-Bologna: il salvatore è Pellegrini che la decide con un calcio di rigore all’alba della sfida. Zaniolo infortunato. Abraham salva nel recuperogrini che ha trasformato il calcio di rigore conquistato da Dybala proprio all’alba della sfida. Poi poco altro, e per la prestazione se ne riparlerà sicuramente. Quello che contava, al momento, erano i tre punti.

E quelli sono arrivati, anche grazie all’intervento in pieno recupero di Smalling che ha salvato sulla conclusione del Bologna e poi anche grazie e soprattutto al salvataggio di Abraham sulla linea di porta sul calcio d’angolo successivo. Un colpo di testa da tre punti quello del centravanti inglese, entrato in campo nella ripresa al posto di Zaniolo, infortunato.

Pagelle Roma-Bologna, i voti

Ecco quelli che sono i nostri voti per questa partita. Con Abraham che da fantasma fino al minuto 96 è quello decisivo. Sufficienza anche per Zaniolo, che si è dato da fare. Male El Shaarawy, apparso un corpo estraneo a questa Roma.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Smalling 7, Ibanez 6; Celik 6,5, Cristante 6,5, Tahirovic 6 (64′ Matic 6), El Shaarawy 5,5 (65′ Zalewski 6); Pellegrini 7, Dybala 6,5 (74′ Bove sv); Zaniolo 6 (60′ Abraham 7,5).

Note: Spettatori 62.092 Ammoniti Ibanez, Celik, Ferguson, Aebischer, Dominguez e Thiago Motta. Angoli: 3-3.