Calciomercato Roma, la rivelazione a TV PLAY sulle trattative riguardanti Nicolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso sempre al centro dell’attenzione.

Non trascorre un giorno senza che, volente o nolente, non si parli del futuro di Nicolò Zaniolo. Il gioiello giallorosso, del resto, non ha ancora sciolto le riserve sul possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Il rebus si trascina ormai da settimane, e non ha portato ancora alla fumata bianca tanto attesa. Una situazione di stallo nella quale persiste una distanza non siderale ma comunque concreta tra domanda ed offerta, per assottigliare la quale saranno necessari ulteriori incontri. Di summit in agenda, però, almeno a stretto giro di posta non sembrano essercene. La volontà della Roma è quella di continuare a puntare forte sul proprio gioiello, ma chiaramente una soluzione andrà presa. Con il passare delle settimane, poi, i giallorossi potrebbero anche essere costretti a ridimensionare la valutazione del proprio tuttocampista, ma almeno per il momento Pinto ha eretto un muro difficile da scalfire.

Calciomercato Roma, Camelio: “La Juve è ancora interessata a Zaniolo”

Che Zaniolo piaccia a diverse big di Serie A, però, non è un mistero. Juventus e Milan sono da tempo sulle sue tracce, e non è detto che non possano affondare il colpo nelle prossime settimane, al materializzarsi di determinate condizioni.

Il forcing dei bianconeri, però, è stato forte soprattutto in estate, quando Cherubini ha drizzato le antenne per diverse settimane sul gioiello della Roma, salvo poi virare su altri obiettivi. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TV PLAY, Enrico Camelio ha fatto il punto della situazione, soffermandosi proprio sul possibile blitz della Juventus:

“C’è stato qualcosa su Zaniolo, in estate, quando è stato cercato da Milan e Juventus. I bianconeri sono stati vicinissimi, ma la Roma ha chiesto 50 milioni. La Juve è ancora interessata, ma solo nel caso in cui possa prenderlo come svincolato. Pinto non può continuare a chiedere 50 milioni.”

Come ribadito in precedenza, il contratto di Zaniolo scade nel 2024. Alla luce della situazione legata a Di Maria ancora tutta da verificare, la “Vecchia Signora” in teoria potrebbe ritornare a farsi sotto per Zaniolo. Con i se e con i condizionali, però, non si suggellano le trattative.