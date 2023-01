Vialli, il ricordo di Di Livio: “Sarà sempre con me”

Vialli, arriva anche il ricordo di Angelo Di Livio, ex compagno di squadra di Gianluca che ci ha lasciati nella giornata di ieri

Ieri per il mondo del calcio, e non solo, è stato sicuramente uno dei giorni più tristi di questo 2023 che è appena iniziato. Ci ha lasciati infatti Gianluca Vialli, che dopo una lunga malattia si è spento a Londra dove verranno fatti i funerali.

Non ce l’ha fatta l’ex capo delegazione della nazionale azzurra a battere il tumore che lo ha colpito cinque anni fa. Ha lottato, come un guerriero, ma alla fine ha alzato bandiera bianca. Una perdita enorme per il calcio italiano. Vialli lascia un vuoto importante nel cuore di tutti quelli che amano questo sport. A ricordarlo, inoltre, ci ha pensato anche Angelo Di Livio, ex compagno di squadra dell’attaccante, che ha rilasciato un’intervista a notizie.com. Ecco le sue parole.

Vialli, il ricordo di Di Livio

“Io ho perso il mio capitano e una persona speciale, ma tutta l’Italia ha perso un grande uomo”. Queste le parole di Di Livio, che poi ha continuato spiegando quello che è stato il suo rapporto con Vialli.

“Lui è stato fondamentale per risalire la china in quella Juve che stava cambiando. Ci ha portato ad acquisire quella mentalità vincente che ci ha permesso di vincere molto. In Italia e in Europa”. “Era il mio capitano. Il capitano di quella squadra e il vero leader. Un punto di riferimento per tutti. Non solo per i più giovani ma anche per chi arrivava da altri club. Una persona fondamentale sia dentro che fuori dal campo. E non è un caso che tutti lo ricordano con affetto. Basta leggere le parole che tutti stanno dedicando a lui”. Un ricordo commovente, per un uomo che ci ha lasciati troppo presto.