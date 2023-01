Zidane alla Juventus, doppio indizio da urlo: non era mai successo

Zidane sulla panchina della Juventus: il dato che ribalta le carte in tavola ed apre le porte a nuovi scenari.

La Juventus è riuscita a conquistare altri tre punti di nevralgica importanza, battendo l’Udinese per 1-0 grazie ad una rete nel finale siglata da Danilo.

Bianconeri che dunque hanno inanellato l’ottava vittoria consecutiva in campionato, tenendo sempre la porta inviolata. Come è accaduto anche in altre circostanze, sono stati nuovamente i cambi ad imprimere la svolta decisiva. In attesa della partita del Napoli, dunque, la “Vecchia Signora” si è portata momentaneamente a quattro lunghezze di distanza dagli Azzurri. Scenario che, dopo un inizio di stagione assolutamente traumatico, sembrava assolutamente utopistico.

Il merito va anche a Max Allegri, che è riuscito ad incollare le varie tessere di un mosaico che si sta riempendo in corso d’opera. Il tecnico livornese è stato scelto come l’anello di congiunzione ideale, per avviare una transizione importante.

Calciomercato Juventus, Zidane sulla panchina bianconera: quote a picco

Allegri saldo sulla panchina della Juventus, dunque. Chiaramente, saranno sempre i risultati ad avere l’ultima parola in merito. La “Vecchia Signora” vuole raddrizzare il tiro in campionato, e provare a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in Europa League. Se non dovesse succedere, chiaramente potrebbero non essere esclusi clamorosi avvicendamenti.

Uno dei profili che come un fantasma di Macbeth continua ad essere accostato alla Juventus è quello di Zinedine Zidane. Da tempo nel mirino della Federazione francese, i “Galletti” hanno deciso di legarsi ufficialmente a Didier Deschamps. Motivo per il quale il futuro dell’ex tecnico del Real Madrid continua ad essere in discussione, e potrebbe portare a nuovi colpi di scena.

Gli indizi forniti dai betting analyst SNAI non possono passare inosservati. Il noto bookmaker, infatti, banca a 2.50 il possibile approdo di Zidane sulla panchina della Juventus. Ora come ora si tratta dell’opzione più calda tra quelle previste. Per adesso, sia chiaro, sono solo suggestioni, ed una vera e propria trattativa in tal senso non è stata ancora avviata. Che il profilo di Zizou possa stuzzicare e non poco le fantasie della Juventus, però, non è una novità, e l’ennesima conferma arriva dai bookmakers.