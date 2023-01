Calciomercato Roma, altro che Liga e Premier League: vuole solo Mourinho

Calciomercato Roma, il giocatore vorrebbe solo Mourinho e avrebbe fatto pressioni per una partenza immediata. Altro che Premier League o Liga

Il carisma di José Mourinho ha fatto sempre la differenza. Anche in casa Roma: sì, perché forse, senza lo Special One in panchina, né Wijnaldum e nemmeno Paulo Dybala avrebbero accettato la corte dei giallorossi. Così come anche Matic, che si è legato al cub capitolino convinto dal portoghese dopo aver lasciato il Manchester United. Insomma, menomale che è nella Capitale.

E anche in un altro caso José potrebbe fare la differenza. Dalla Spagna infatti arrivano delle indiscrezioni importanti su quella che è la volontà di Depay, attaccante olandese del Barcellona, che da un poco di tempo è nell’orbita dei giallorossi. Pinto ci ha pensato anche per questa sessione di mercato, ma il suo assalto non andrà a buon fine. Nonostante un minutaggio risicato e un rapporto con Xavi non certo idilliaco, il tecnico catalano non se ne vuole privare adesso. Se ne riparlerà insomma la prossima estate. Con una novità importante che riguarda il pensiero del giocatore.

Calciomercato Roma, Depay vuole Mourinho

Secondo quanto riportato da Elnacional.cat, Depay avrebbe fatto pressioni su Xavi e Laporta per avere il via libera a gennaio per accasarsi alla Roma. Permesso negato, per ora, anche perché di soldi i giallorossi non ne hanno messi sul piatto. Poco male, comunque, se queste voci venissero confermate, la prossima estate Pinto il colpo ce lo avrebbe già pronto.

Né Liga e nemmeno Premier League nel futuro dell’olandese: ma il giallorosso della Capitale. Indiscrezione che potrebbe fare la differenza nei prossimi mesi, in estate per intenderci, quando il colpo si potrebbe davvero concretizzare. E anche in questo Mou potrebbe fare, di nuovo, la differenza.