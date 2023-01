Calciomercato Roma, doppio intreccio sbloccato: accordo con il bomber

Calciomercato Roma, il forcing del Manchester United ed il doppio intreccio a sorpresa con i giallorossi. Le ultime dalla Francia.

Si prospetta una sessione di calciomercato invernale piuttosto intelligente per la Roma, che vuole capitalizzare le diverse occasioni che potrebbero materializzarsi a costi relativamente contenuti.

I giallorossi vogliono puntellare diverse zone del campo, ma saranno soprattutto le uscite ad orientare le prossime mosse di mercato di Tiago Pinto, che valuta diversi profili. Molto dipenderà, ad esempio, dall’eventuale addio di Rick Karsdorp, il cui futuro si sta configurando come un rebus ancora tutto da sciogliere. Anche in attacco, però, si potrebbe muovere qualcosa. Shomurodov, ad esempio, è sempre più vicino al Torino. La fumata bianca con i granata, che a loro volta aspettano di sbloccare la partenza di Sanabria, potrebbe scatenare un interessante effetto domino.

Calciomercato Roma, accordo United-Weghorst: cosa succede con Depay e Abraham

Non è un caso che uno dei profili accostati ai capitolini nelle ultime settimane sia quello di Memphis Depay. L’attaccante olandese è ormai in rotta di collisione con il Barcellona, e le chances che possa fare le valigie già a gennaio sono molto alte. L’ex Lione si sta guardando intorno alla ricerca di soluzioni interessanti, con la Roma che avrebbe già cominciato a muovere (nell’ombra) i i primi passi.

Depay, però, era entrato con una certa insistenza anche nel dossier del Manchester United. I Red Devils, infatti, sono alla ricerca di un nuovo attaccante al posto di Cristiano Ronaldo, ed avrebbero effettuato dei sondaggi proprio per Depay. Nella lista dei desideri del club inglese, in realtà, figura anche Tammy Abraham, per il quale però non ci sono aggiornamenti rivelanti da segnalare.

Le indiscrezioni riferite da footmercato.net, però, potrebbero contribuire a scrivere un nuovo capitolo alla vicenda. Secondo la fonte francese, infatti, lo United sarebbe intenzionato a piazzare un vero e proprio blitz per Weghorst. Per il gigante olandese di proprietà del Besiktas ma in prestito al Burnely. In realtà, sarebbe già stato trovato un accordo di massima, sulla base di un prestito. Operazione lampo, ad un passo dal concretizzarsi: Weghorst si avvicina a grandi passi allo United, al punto che ogni giorno potrebbe essere buona per l’ufficialità definitiva. Staremo a vedere se tutto questo possa avere delle conseguenze tangibili per il futuro di Depay e Abraham.