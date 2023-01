Calciomercato Roma, Pinto a carte scoperte: “C’è voglia di continuare insieme”

Calciomercato Roma, le parole di Tiago Pinto poco prima del fischio d’inizio della gara contro il Milan. Ecco quanto annunciato dal GM.

L’attesa sta per finire. Su il sipario ad un Milan-Roma che ha tutte le carte in regola per proporsi come un match assolutamente scintillante, nel quale entrambe le formazioni cercheranno di ottenere il bottino pieno.

A pochi minuti dall’inizio della contesa, Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni di DAZN per fare il punto della situazione. Poche parole, ma molta concretezza per il GM della Roma, che ha risposto alle domande in merito alle situazioni legate a Karsdorp e Smalling. Ecco quanto riferito:

MERCATO – “Cessione Karsdorp? Non è il giorno giusto per parlare di mercato, stiamo comunque parlando con Rick e gli agenti per trovare la soluzione migliore tra le parti. Ma non è il momento di parlare di mercato.”

SMALLING – “Chris è così determinante così tanto da essere oggi titolare (ride, ndr). La voglia di entrambe le parti è di continuare insieme, e a suo tempo sistemeremo le cose.”