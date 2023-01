Calciomercato Roma, Premier League superata: colpo a zero Mourinho

Calciomercato Roma, superata la concorrenza dei club di Premier League: è vicino un altro rinforzo a parametro zero per Mourinho.

Sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato in entrata della Roma. I giallorossi sono costretti ad inseguire in classifica cercando di accorciare sul tanto agognato quarto posto che vorrebbe dire non solo l’accesso diretto alla Champions League ma garantirebbe quella crescita necessaria ai Friedkin per tentare di portare il club ad un livello superiore.

Giocare la coppa dalle grandi orecchie è troppo importante, e lo sa bene Mourinho che sta chiedendo quanti più sforzi possibili alla società, marcando l’assenza di calciatori di livello durante le conferenze stampa ogni qualvolta ne ha l’occasione.

Lo Special One, si sa, è esigente, non si accontenta mai, ed è proprio questa sua fame che lo ha portato ad essere uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama internazionale. Il mercato estivo ha portato entusiasmo, ma come spesso accade, complice la grande passione dei tifosi giallorossi, ci si è lasciati troppo trasportare credendo che la rosa fosse già completa, cosa che non si è dimostrata vera, complici anche i tanti, troppi infortuni. Su tutti, quello di Wijnaldum.

La stagione ha ancora molto da dire, soprattutto in ottica quarto posto, quindi intervenire in questa finestra di mercato diventa fondamentale e Pinto sembra avere già in pugno l’uomo perfetto per accontentare il mister.

Calciomercato Roma, superata la concorrenza inglese per Aouar

Tiago Pinto non si ferma mai ed è sempre pronto a sondare i migliori colpi sul mercato in rapporto qualità prezzo. Le casse della società non sono certo floride in questo momento, ma tutto ciò non ferma il general manager che ha già dimostrato di essere in grado di piazzare grandi colpi attraverso il mercato degli svincolati o dei giocatori in scadenza.

È successo in estate con Dybala ad esempio, o in tempi più recenti con l’acquisto di Solbakken, che di recente si è unito ai compagni, e con lo stesso Wijnaldum. Il centrocampo pare essere il principale problema di questa squadra, ecco perché Pinto ha da tempo messo gli occhi sul gioiello del Lione Aouar, 222 presenze e 41 gol con la squadra transalpina ha un contratto in scadenza a giugno.

Sul giocatore c’è forte la concorrenza delle inglesi, soprattutto Arsenal e Tottenham che però adesso sembrano essersi defilate dall’affare. Secondo quanto riporta oggi il Daily Mail, anche Crystal Palace e Nottingham Forest si sono defilate e questo ha lasciato campo libero alla Roma che adesso è molto più vicina al sì del giocatore.

Non sono ancora circolate le cifre dell’accordo, ma la squadra di Mourinho secondo questa fonte inglese sembra essere davvero d un passo dal chiudere l’affare che però potrebbe concretizzarsi solo in estate, quando il calciatore sarà svincolato.