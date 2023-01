Calciomercato Roma, scelto il nuovo bomber: arriva subito

Scelto il nuovo attaccante per rinforzare un reparto offensivo che continua a faticare: il bomber arriva subito. Sospiro di sollievo Pinto

Questa sera la Roma è attesa dal primo big match della stagione a San Siro contro il Milan. I rossoneri dopo la vittoria della Juventus di ieri contro l’Udinese, ancora una volta last minute, vogliono riprendersi il secondo posto, sperando di accorciare ulteriormente sul Napoli. La Roma invece cerca punti per rimanere attaccata al treno Champions League, obiettivo stagionale giallorosso.

Nel frattempo il calciomercato è sempre protagonista e tra i nomi di cui si valuta il futuro c’è anche quello di Tammy Abraham. L’attaccante romanista, nonostante la stagione sottotono, è osservato da diversi club anche in Premier League. Tiago Pinto potrebbe però tirare un sospiro di sollievo, visto l’imminente arrivo di un nuovo bomber in uno dei club interessati ad Abraham.

Calciomercato Roma, lo United vira su Weghorst: sospiro di sollievo per Abraham

Tammy Abraham rientra nei primi 100 attaccanti con la valutazione maggiore al mondo e di certo questo non è un caso. Le sue qualità le conosciamo bene, anche se in questa stagione non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio. Come una spada di Damocle, il Chelsea ha sempre diritto in estate alla ‘recompra’ da 80 milioni di euro e monitora la situazione.

In Premier League anche Arsenal e Manchester United sono attente all’inglese, ma i ‘Red Devils’ nel frattempo virano su un altro obiettivo. Secondo quanto riportato da ‘The Sun’, il club inglese avrebbe puntato su Wout Weghorst, attaccante in prestito al Besiktas, per sopperire all’assenza di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo dello United sarebbe quello di prendere l’attaccante olandese, protagonista al Mondiale con la doppietta contro l’Argentina, in prestito subito nella sessione invernale di calciomercato. Questo potrebbe far tirare un sospiro si sollievo anche alla Roma, visto l’interesse del Manchester per Abraham. Poi a fine stagione ovviamente le cose potrebbero nuovamente cambiare, però almeno per il momento i giallorossi dovrebbero poter scacciare una minaccia per il proprio bomber.