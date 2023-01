Calciomercato Roma, Atletico forte su Zaniolo: c’è anche la formula

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid forte su Zaniolo. Simeone lo vuole per sostituire Joao Felix. C’è anche la formula

Del rinnovo di Nicolò Zaniolo se ne riparlerà probabilmente alla fine della stagione. In casa Roma le cose sembrano essere state decise da un pezzo, soprattutto dopo l’intervento dei Friedkin che hanno bloccato tutto. I soldi e il prolungamento, tutti, se li dovranno guadagnare sul campo.

E sarà così anche per il numero 22 – in ballottaggio con Abraham per la sfida al Milan – che rimane come sappiamo nel mirino di molti club. Juventus in Italia, ma anche il Milan appunto, oltre che alcune società estere. Tra queste c’è anche l’Atletico Madrid che secondo quanto riportato a todofichajes.com, lo vorrebbe per andare a sostituire il partente Joao Felix, che potrebbe lasciare i Colchoneros già in questa sessione di mercato.

Calciomercato Roma, la formula per Zaniolo

Intanto, ad un anno e mezzo dalla scadenza, il valore di mercato di Zaniolo potrebbe scendere anche in maniera vertiginosa. Difficile pensare, qualora davvero ci fosse, ad una cessione sui 50 milioni di euro così come richiesto da Pinto la scorsa estate. Dalla Spagna indicano come “prezzo giusto” 30 milioni di euro.

Si sottolinea, inoltre, come la Roma potrebbe anche essere contenta di cedere il giocatore che potrebbe portare ad un buon bottino nelle casse giallorosse. Ma occhio anche a quella che potrebbe essere la formula. Si parla di prestito iniziale con il riscatto che potrebbe scattare nei mesi successivi. Insomma, un assalto che potrebbe anche essere immediato. Ma tutto è legato ovviamente alla partenza di Joao Felix. E alla volontà della Roma di cedere Zaniolo. Il futuro, comunque, si potrebbe decidere davvero nello spazio di pochissimo tempo.