Formazioni ufficiali Milan-Roma: Mou all’attacco, colpo di scena sulla trequarti

Milan-Roma, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori in vista del big match di San Siro. Mou a sorpresa.

L’attesa sta per finire. Manca sempre meno all’inizio di Milan-Roma, gara di cartello del diciassettesimo turno di Serie A.

Dopo il sofferto successo ottenuto al cospetto del Bologna, i giallorossi di José Mourinho cercano quella continuità che sul finire del 2022 era mancata. Chiaramente i capitolini dovranno riuscire a tenere più alto il baricentro, per evitare di schiacciarsi troppo e prestare il fianco alle sortite della compagine di Pioli, reduce dal successo dell’Arechi contro la Salernitana. Allo stesso tempo, però, Smalling e compagni dovranno ridurre al minimo eventuali svarioni difensivi. Mourinho, però, vuole giocarsi sin dall’inizio le proprie chances, per provare a far saltare il banco.

Formazioni ufficiali Milan-Roma: Zaniolo-Dybala a supporto di Abraham

Prova ne sia la scelta del tecnico lusitano di affidarsi sin dal primo minuto ai big four Dybala, Zaniolo ed Abraham e Pellegrini, con il capitano della Roma che arretrerà il proprio raggio d’azione fungendo da collante in mediana, in coabitazione con Cristante.

Sulle corsie esterne, invece, spazio a Celik – che dovrà provare a tenere a bada le scorribande di Leao – e Zalewski. Cerniera difensiva confermata, con Mancini, Smalling ed Ibanez che agiranno davanti a Rui Patricio. Ecco gli undici titolari scelti dallo Special One:

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski, Dybala, Zaniolo, Abraham.

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.