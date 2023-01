Rinnovo prima di Milan-Roma: clausola da 50 milioni di euro

Poco prima di Milan-Roma arriva la notizia dell’accordo per il rinnovo: sul contratto una clausola da ben 50 milioni di euro.

Milan-Roma è uno dei classici della Serie A, una di quelle sfide da cui ci si aspetta sempre gol e spettacolo, rappresenta inoltre il primo big match della ripresa di questo campionato dopo la sosta dovuta al mondiale in Qatar.

Pellegrini e compagni sono davanti al difficile compito di battere una squadra forte e motivata come lo è la formazione di Pioli, reduce da un primo posto che potremmo definire storico visto che il Milan non era assolutamente tra le favorite all’inizio della scorsa stagione. Imporsi nel nostro campionato non è mai facile e lo è ancora meno quando non si è tra le favorite già da agosto e questo da ancora più valore a quanto di buono fatto dai Diavoli.

Sebbene lo scorso anno i rossoneri fossero “sottovalutati” ad oggi la situazione è ben diversa. Tanti calciatori si sono consacrati durante il grande cammino svolto lo scorso anno, come ad esempio Leao e Tonali, divenuti dei veri e propri pilastri non solo del club ma anche delle rispettive nazionali.

Una partita importantissima, alla quale entrambe le rose sono volute arrivare nella migliore condizione possibile sia atletica che mentale, ecco perché la società ha voluto lanciare sin da subito un forte messaggio all’ambiente, attraverso il rinnovo di un calciatore importantissimo per il mister.

Rinnovo prima di Milan-Roma: maxi clausola sul contratto di Bennacer

Il mercato non dorme mai ed i vari ds sono sempre alla ricerca dei migliori affari in Europa e nel mondo per cercare di dare quel qualcosa in più alla rosa della società. Lo sa bene il Milan che non ha voluto farsi trovare impreparata e in prossimità del match casalingo contro la Roma ha voluto lanciare un chiaro messaggio attraverso il rinnovo di Ismael Bennacer.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il centrocampista avrebbe detto sì all’offerta avanzata dal club, proposta che si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione.

Mancherebbero ancora alcuni dettagli, tuttavia la trattativa pare essere arrivata a conclusione, con la firma che dovrebbe arrivare addirittura entro l’inizio della prossima settimana. Nel suo contratto sarà rinnovata la clausola rescissoria presente già in quello precedente, ovvero 50 milioni, sinonimo della stima che la dirigenza riconosce al centrocampista.

Maldini chiude dunque uno dei primi 3 rinnovi che tengono in ansia i tifosi del Milan, ovvero Leao e Giroud, con il primo che ormai è seguito da mezza Europa. Alla società rossonera sarà chiesto un sacrificio non da poco per trattenere l’attaccante portoghese, sacrificio però necessario per non rischiare di fare più di un passo indietro nella ricostruzione di un grande Milan