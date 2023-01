Milan-Roma, esodo giallorosso a San Siro: dove vedere il match in Tv e Streaming

La Roma affronta il Milan nel big match della 17esima giornata, con migliaia di tifosi al seguito: dove vedere la partita in tv e streaming

È il momento di fare il salto di qualità per la Roma, il momento di dimostrare che merita di stare tra le grandi e lottare per un posto in Champions League. Questa sera a San Siro l’avversario sarà il Milan e la speranza è di rivedere la stessa Roma che nello stesso stadio qualche mese fa ha battuto l’Inter.

Una partita fondamentale per entrambe le squadre, che giocheranno per raccogliere il bottino pieno. Come sempre, la Roma non sarà sola. Al suo fianco infatti ci saranno oltre 5 mila tifosi arrivati a Milano per sostenere la squadra di Mourinho, che invece seguirà la partita lontano dalla panchina per scontare la seconda giornata di squalifica.

Milan-Roma, dove vedere la partita in Tv e streaming

In panchina per la Roma ci sarà Salvatore Foti, che alla guida dei giallorossi senza Mourinho è ancora imbattuto. I dubbi di formazione sono ancora tanti: da Abraham che vorrebbe un posto da titolare alle condizioni di Zaniolo, uscito malconcio dalla partita contro il Bologna ma che è a disposizione di Mourinho.

La partita contro il Milan andrà in scena questa sera alle 20:45 a San Siro e sarà visibile come sempre su Dazn, tramite smart tv o in streaming su tutti i dispositivi mobili. L’applicazione di Dazn è disponibile anche sul dispositivo di Sky Q. Si spera che quella di questa sera sia una partita spettacolare e che non deluda le aspettative dei tifosi. Ovviamente l’augurio è anche quello di vedere la Roma uscire da San Siro con i tre punti in tasca che la avvicinerebbero all’obiettivo quarto posto. Per vincere però servirà una squadra tirata a lucido, quella delle grandi occasioni, perché a ‘La Scala’ del calcio non puoi permetterti un atteggiamento diverso se vuoi portare a casa un risultato positivo.