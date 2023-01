Roma, emergenza totale per Mourinho: nuova assenza ufficiale

La Roma riesce a riprendere il Milan nei minuti finali, a San Siro termina 2-2 grazie alle reti di Ibanez e Abraham. Ma arriva una nuova tegola per la prossima gara

La Roma esce con un pareggio clamoroso da San Siro, a pochi minuti dalla fine il Milan conduceva la gara per 2-0. Le reti di Ibanez prima e Tammy Abraham poi hanno donato alla squadra giallorossa un punto insperato. Il risultato sorride alla squadra di José Mourinho, squalificato e sostituito dal vice Foti. Per la prossima gara arriva una nuova tegola ufficiale.

Non solo Gianluca Mancini salterà per squalifica la gara contro la Fiorentina. Anche Roger Ibanez è stato ammonito durante la sfida in casa del Milan, poco prima di siglare la rete del 2-1 che ha dato speranza alla squadra giallorossa. Il calendario della Roma è fittissimo, giovedì sera ci sarà l’esordio in Coppa Italia, contro il Genoa di Gilardino. Domenica sera un nuovo posticipo, stavolta in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Difesa da reinventare completamente per José Mourinho, il solo Chris Smalling sarà a disposizione nel pacchetto arretrato titolare.