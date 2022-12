Roma-Bologna, tegola UFFICIALE: doppio infortunio

Doppia tegola ufficiale e niente Roma-Bologna per i due calciatori. C’è il report dell’allenamento che sottolinea i problemi dall’infermeria

La ripartenza della Serie A è dietro l’angolo, tra quattro giorni avrà il via la sedicesima giornata della stagione 2022-23. Il campionato italiano riapre il proprio palcoscenico dopo la lunga pausa per il Mondiale in Qatar. La Roma tornerà in campo, in uno stadio Olimpico tutto esaurito ancora una volta, contro il Bologna di Thiago Motta. C’è la doppia tegola prima della sfida dell’Olimpico, salteranno il match per infortunio.

Meno quattro giorni prima del ritorno ufficiale della Roma in campo. Mercoledì 4 gennaio la squadra giallorossa ospiterà il Bologna allo stadio Olimpico. L’impianto di casa sarà ancora una volta tutto esaurito per la squadra allenata da José Mourinho, che affronterà la compagine felsinea, allenata dall’ex Inter Thiago Motta. L’ex centrocampista, allenato dallo stesso Special One in maglia nerazzurra, deve fare i conti con una doppia tegola ufficiale a pochi giorni dal match. Ecco il report dall’allenamento della squadra rossoblù, pessime notizie dall’infermeria per il tecnico nato in Brasile.

Roma-Bologna, doppia tegola per Thiago Motta: saltano l’Olimpico

Questa mattina il Bologna ha svolto l’ultimo allenamento dell’anno solare nel centro sportivo di Casteldebole. Doppia tegola improvvisa dall’infermeria per Thiago Motta, che deve fare i conti con due infortuni prima della ripartenza della Serie A. Si sono fermati l’attaccante Musa Barrow ed il difensore Kevin Bonifazi.

L’attaccante gambiano ex Atalanta ha rimediato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca sinistra. I temi di recupero vengono stimati in almeno 10 giorni per Barrow. Il calciatore salyerà la sfida dello stadio Olimpico, al pari di Joshua Zirkzee che anche oggi ha svolto lavoro differenziato. Anche in difesa è arrivato uno stop, con Kevin Bonifazi che ha riportato uno stiramento del collaterale interno del ginocchio destro. Sul report ufficiale del Bologna viene sottolineato come le condizioni del difensore verranno rivalutate nei prossimi giorni, conservando una speranza di recupero lampo per la gara dello stadio Olimpico.