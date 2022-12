Roma, Dybala freme: indizio social e tifosi scatenati

Paulo Dybala scalpita per tornare a giocare con la maglia della Roma. L’indizio social ha scatenato i tifosi giallorossi sul web

Paulo Dybala Joya Capitale, l’attaccante argentino freme per tornare in campo con la maglia della Roma. Il numero 21 giallorosso, tornato ieri mattina dopo i festeggiamenti in Argentina, ha scatenato i tifosi sul web con un indizio social clamoroso. Ecco il gesto della Joya, impaziente di tornare a giocare allo stadio Olimpico. L’appuntamento è fissato al 4 gennaio, con la ripartenza ufficiale della Serie A.

Il conto alla rovescia per la ripartenza è agli sgoccioli in Serie A. La Roma tornerà in campo, in uno stadio Olimpico ancora una volta tutto esaurito, tra cinque giorni. Il 4 gennaio la Roma ospiterà il Bologna di Thiago Motta, per la sedicesima giornata di Serie A. Sarà fondamentale ripartire col piede giusto per la squadra allenata da José Mourinho, che deve recuperare posizioni nella lotta al piazzamento europeo. Le speranze del tecnico e dei tifosi sono concentrate proprio sul talento argentino, fresco vincitore del Mondiale in Qatar.

Roma, Dybala scalpita per tornare a giocare: l’indizio social è virale

Paulo Dybala, che non è sceso in campo in amichevole quest’oggi, non vede l’ora di ritrovare l’affetto dello stadio casalingo della Roma. Prima della sosta autunnale c’è stato il suo ritorno in campo, a poche settimane dall’infortunio contro il Lecce. E pochi minuti gli sono bastati per cambiare la gara, anche grazie alle sue giocate la Roma ha evitato la sconfitta contro la squadra granata.

L’attaccante argentino ha commentato con un emoticon impaziente accompagnata da una clessidra la foto dello stadio Olimpico condivisa dalla Roma su Instagram. Il commento dell’attaccante argentino ha scatenato i tifosi giallorossi sul web, ansiosi di rivederlo presto difendere i colori della Roma. Attesa condivisa dallo stesso Dybala, che sui social è stato chiaro: la voglia di Roma è altissima.