Calciomercato Roma, addio da 18 milioni: contatti avviati

Calciomercato Roma, addio da 15 milioni di euro: scatta l’effetto domino che coinvolge anche i giallorossi. Ecco quello che sta succedendo

Un addio da 18 milioni di euro che potrebbe coinvolgere anche la Roma di Tiago Pinto. Che potrebbe sfruttare questa cessione per chiudere un’operazione in uscita che da un poco di tempo circola dalle parti di Trigoria.

Partiamo dal fatto, che è reale, e che si potrebbe definire nello spazio di pochissimo tempo. Alex Moreno, esterno sinistro del Betis, potrebbe prendere la via della Premier League nei prossimi giorni. Gli spagnoli infatti stanno chiudendo quella che è la sua cessione all’Aston Villa sulla base di una cifra di 15 milioni di euro che però potrebbe arrivare anche a 18. Un bel gruzzoletto per la squadra che è stata impegnata contro la Roma in Europa League. E che gli stessi sarebbero pronti ad investire.

Calciomercato Roma, il Betis su Vina

Il nome che la squadra di Pellegrini avrebbe ben scritto sul proprio taccuino è quello di Vina, esterno giallorosso, che in questa stagione il campo lo ha visto davvero poco. Mourinho lo ha messo in disparte, utilizzandolo anche quelle poche volte come centrale difensivo. Delle sue prestazioni come esterno, che poi è il suo ruolo naturale, lo Special One non sembra fidarsi più di tanto.

I contatti sono ripartiti – il Betis da un poco di tempo aveva fatto un sondaggio – e potrebbero avere un’accelerata nei prossimi giorni. Il tutto ovviamente è legato alla cessione di Moreno in Premier League che è davvero ormai quasi in dirittura d’arrivo. Poi gli spagnoli si fionderanno sull’esterno giallorosso. E la Roma attende.