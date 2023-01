Calciomercato Roma, ritorno “capitale” e addio Serie A

Calciomercato Roma, ritorno “capitale” e addio immediato alla Serie A. Toccata e fuga prima di prendere il volo in maniera definitiva. Le ultime

Ritorno e partenza immediata. Sempre in prestito, con diritto di riscatto che potrebbe diventare un obbligo qualora si raggiungessero determinate condizioni. Un viaggio quasi a senso solo, visto che passerà sì dalla Capitale, ma solamente a ritirare quelli che possono essere alcuni effetti personali.

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il futuro di Villar è lontano dalla Sampdoria. Il centrocampista di proprietà dei giallorossi potrebbe lasciare la squadra allenata da Stankovic già in questa sessione di mercato per tornare in Spagna, al Getafe, formazione che per sei mesi lo ha accolto anche la passata stagione.

Calciomercato Roma, Villar al Getafe

Sì, un passaggio nella Capitale d’Italia per poi andare in quella spagnola, con la speranza per Pinto che alla fine, qualora si dovesse trovare un accordo, che si possano concretizzare quelle che sarebbero le condizioni per un riscatto definitivo.

La Roma in questo modo, inoltre, cerca di non sprecare quello che è il capitale, inteso come tesoretto, che potrebbe portare Villar. Che alla Samp non ha fatto bene fino al momento, e che avrebbe bisogno di rilanciarsi in maniera definitiva nei prossimi mesi. Magari in quella squadra che già lo ha visto protagonista dal gennaio al giugno dello scorso anno.