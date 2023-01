Portogallo, sfuma il sogno Mourinho: ufficiale il nuovo commissario tecnico

Mourinho, adesso è anche ufficiale: il Portogallo ha scelto il nuovo commissario tecnico dopo il rifiuto dello Special One

Sfuma il sogno Mourinho per il Portogallo. Che dopo aver dato il benservito a Fernando Santos alla fine del Mondiale, ha cercato con una certa insistenza anche lo Special One. Offrendogli, così come vi abbiamo raccontato da queste colonne, anche la possibilità di fare il “part-time” sulla panchina della nazionale.

Probabilmente per qualche secondo Mou ci ha anche pensato. Ma il pensiero è andato via subito, dandosi in tutto e per tutto alla Roma. Una decisione identica a quella che lo Special One ha preso con il Brasile. Anche i verdeoro infatti hanno pensato all’attuale tecnico giallorosso per il dopo Tite. Ma anche in questo caso la risposta è stata un due di picche.

Mourinho, ufficiale: Martinez nuovo ct del Portogallo

Quando il Portogallo ha capito che non avrebbe potuto fare nulla con Mourinho, ha virato verso Roberto Martinez, nonostante quelle che adesso sono state le dichiarazioni dei vertici della Federcalcio che hanno detto chiaramente che l’ex selezionatore del Belgio è stata sempre e solo la prima scelta.

I fatti però hanno detto altro, con Mourinho così come svelato dai quotidiani portoghesi che è stato davvero cercato. La risposta negativa dello Special poi ha fatto la differenza e oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Martinez è diventato il selezionatore. Una in meno, insomma, nella corsa all’ex tecnico, tra le altre, di Chelsea e Real Madrid. Che ha giurato amore alla Roma. Bello così. E anche giusto.