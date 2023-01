Noicattaro-Castellana, il clamoroso gol fantasma che ricorda quel Roma-Milan

Noicattaro-Castellana, il clamoroso gol fantasma in Prima Categoria pugliese, rivelatosi decisivo, che ricorda quel Roma-Milan

Avrete letto, o già visto il video, di clamoroso gol fantasma in Prima Categoria pugliese nella sfida tra Noicattaro e Castellana. Una partita decisa appunto dalla rete inesistente assegnata dal direttore di gara che ha permesso alla formazione ospite di prendersi i tre punti.

Ora, tralasciando il discorso della sportività – inesistente – visto che il Castellana ha esultato dopo essersi resa conto dell’errore arbitrale, in molti sui social hanno rivisto delle immagini che hanno anche toccato un Roma-Milan. Con una rete dei rossoneri assai simile, per chi ha scritto su Twitter, a quella che le immagini di ieri ci hanno fatto vedere.

Noicattaro-Castellana come Roma-Milan

Corre l’anno 1968, è un 5 maggio, a Roma i giallorossi ospitano i rossoneri. La partita finirà 1-1, ma il Corriere dello Sport apre il giornale con questo titolo: “Gol fantasma del Milan ma la Roma non perde“. Sì, perché la rete della squadra milanese, segnata da Golin, è fantasma, e le cronache di allora parlano di un episodio assai simile a quello che potrete vedere sotto.

Sì, perché nel video in fondo all’articolo, ci sono le immagini del clamoroso abbaglio del direttore di gara di ieri che riportano nella memoria di molti quelle viste a Roma e che hanno visto protagonista il Milan. Ovviamente per chi c’era. E tutto è successo guarda il caso proprio nel giorno di un altro incrocio tra i rossoneri e i giallorossi. Anche in questo caso finita in pareggio. Ma senza gol fantasma: quello di Ibanez e di Abraham erano regolarissimi. Ah, e subito dopo, c’è anche il video di quel gol fantasma del Milan che ha permesso ai rossoneri di pareggiare la partita con la Roma. Non c’era il Var, ma l’abbaglio è davvero clamoroso!

