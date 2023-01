Penalizzazione Juventus e Champions a rischio: arriva la soffiata

Penalizzazione Juventus, arriva una vera e propria bomba sulla rimonta scudetto e sulla Champions. Annuncio in diretta

Il processo che vedrà coinvolta la Juventus deve ancora partire. Ma oltre quello che andrà avanti dopo l’inchiesta della Procura di Torino, che ha portato alle dimissioni di Andrea Agnelli e dell’intero consiglio d’amministrazione bianconero, c’è anche quello della giustizia sportiva sul caso plusvalenze.

In primis, questo troncone, era stato chiuso: dopo la bufera invece, a dicembre, una nota della Figc ha fatto chiarezza, svelando che verrà riaperto. Insomma, nonostante le otto vittorie consecutive senza subire reti, la Juventus non può rimanere tranquilla. Da qui alla fine della stagione potrebbe davvero succedere di tutto, con delle penalizzazioni che potrebbero sconvolgere la classifica della Serie A.

Penalizzazione Juventus, le parole di Pruzzo

Questa mattina a Radio Radio è intervenuto Roberto Pruzzo. Che principalmente ha analizzato la partita di ieri sera della Roma di Mourinho, che ha ripreso il Milan dopo essere stata sotto per 2-0 in una sfida che i rossoneri sembravano avere in mano. Ma oltre questo sono state altre le parole dell’ex bomber che hanno colpito nel segno. Non solo i tifosi bianconeri, ma anche quelli delle squadre che stanno dietro.

Il risultato di ieri “dà un minimo di fiducia per stare al passo di quelle davanti – ha esordito Pruzzo – anche perché i bene informati continuano a dirmi che la Juventus sarà molto penalizzata e si può restare in linea con quello che è il proprio obiettivo”. Una Roma, che come obiettivo ha la Champions League. Ma in mezzo ovviamente ci sono i tifosi di Napoli, di Milan di Inter e di Lazio, che guardano con interesse al possibile stravolgimento della classifica della Serie A.