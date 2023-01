Biglietti Roma-Juventus, UFFICIALE: vendita in tre fasi, ecco le date

Biglietti Roma-Juventus, ufficiale: con un comunicato la società giallorossa ha spiegato la fase di vendita. Tutte le info utili

L’Olimpico si prepara ad una settimana di tutto esaurito. Tra Coppa Italia contro il Genoa e Serie A contro la Fiorentina, la truppa giallorossa sarà spinta da oltre 120mila tifosi. Sì, anche giovedì sarà sold out probabilmente. Così come succederà contro i viola. Un amore giallorosso infinito.

Bene, ma non è tutto. Pochi minuti fa la società dei Friedkin ha diramato una nota sul proprio sito ufficiale dove spiega quali sono le fasi di vendita per la sfida alla Juventus, in programma il prossimo 4 marzo all’impianto del Foro Italico. Una partita assai sentita e che in base a quello che succederà fino a quella data, potrebbe valere tanto per la formazione giallorossa. Andiamo a scoprire, insomma, come si può acquistare il prezioso tagliando.

Biglietti Roma-Juventus, le tre fasi di vendita

La prima fase è dedicata agli abbonamenti Plus ed è scattata il 14 dicembre. E si concluderà – si legge sul sito giallorosso – alle 11:59 del prossimo 16 gennaio. Gli abbonati avranno un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti extra anche in settori diversi del proprio abbonamento.

La seconda fase è dedicata agli abbonati Classic: da lunedì 16 gennaio alle 11:59 di martedì 24 gennaio tutti potranno avere uno sconto sull’acquisto dei tagliandi anche in altri settori dell’Olimpico. Infine, ovviamente, anche la vendita libera, che partirà alle ore 12:00 di martedì 24 gennaio. Qui prezzo pieno e ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti per ogni transazione. Insomma, sale l’attesa e inizia il conto alla rovescia anche per una delle partite più sentite della stagione giallorossa.