Calciomercato Roma, la sblocca Joao Felix: settimana decisiva

Calciomercato Roma, dialoghi decisivi già in settimana e intreccio caldissimo con la trattativa più in voga di queste ore. Gli ultimi aggiornamenti.

Le difficoltà affrontate dai giallorossi in questo periodo sono state plurime e trasversali. Diverse di esse sono certamente emerse anche nel corso delle amichevoli affrontate dai capitolini nel corso della parentesi di congedo per lo svolgimento del Mondiale in Qatar e nemmeno in queste prime due giornate del 2023 la squadra sembra aver superato uno dei limiti palesati con maggiore veemenza nel 2022.

Il riferimento è chiaramente alla scarsa capacità di gioco e di resa collettiva, autentico filo rosso di questi mesi ma negli ultimi sette giorni non rivelatosi fattore per ostacolare la squadra nel raggiungere buoni risultati. In quel di San Siro sono emerse qualità caratteriali di una compagine che, al netto delle su citate asperità, dimostra di non arrendersi mai.

Calciomercato Roma, futuro Depay e intreccio con Joao Felix: incontri decisivi

Certo, non può bastare questo aspetto per parlare di guarigione totale e gran parte dei responsi potrebbero giungere nelle prossime settimane, durante le quali Pellegrini e colleghi affronteranno banchi di prova non poco nobili.

Al di là del percorso che sarà intrapreso, Mourinho continua a non disdegnare eventuali rinforzi da parte di Tiago Pinto, soprattutto in un attacco che potrebbe veder partire esuberi come Shomurodov e che ha finalmente abbracciato in modo ufficiale Ola Solbakken. Soprattutto nel mese di dicembre, si era parlato del grande sogno dal Memphis Depay.

Arrivato a costo zero dal Lione due estati fa, l’attaccante del Barcellona non ha fin qui reso tanto quanto ci si aspettasse e, a pochi mesi dalla scadenza contrattuale, il suo addio ai catalani sembra essere cosa quasi certa. In particolar modo, il suo futuro potrebbe dipendere da una delle questioni maggiormente calde di queste ore: l’addio di Joao Felix e il passaggio del campioncino portoghese al Chelsea.

Secondo Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid crede di riuscire a convincere Depay per corroborare l’attacco di Simeone dopo l’uscita dell’ex Benfica. I dialoghi con il Barcellona sulla formula saranno decisivi e già in questa settimana avranno luogo. L’olandese rappresenta una nobilissima alternativa per i Colchoneros ma attualmente non è l’unico nome sondato.