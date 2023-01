Mourinho, lo Special One è il primo allenatore in Serie A del 2022. La conferma è ufficiale. Ecco la posizione del portoghese nel Mondo

Poi ci chiediamo perché è uno degli allenatori più cercati sul mercato. Impossibile, quando un club o una nazionale cambia allenatore, non pensare a José Mourinho. I risultati parlano per lui, la sua carriera parla per lui. Ricca di successi, anche al primo colpo con la Roma.

Perché forse ce lo siamo dimenticati troppo presto quello che lo Special One è riuscito a fare nella Capitale: vale a dire portare un trofeo Europeo dopo tantissimo tempo e al primo tentativo. Il colpo grosso è stato piazzato a Tirana, nella finale di Conference League contro il Feyenoord, grazie alla zampata di Zaniolo nel primo tempo che ha permesso al popolo giallorosso di esultare come non succedeva da troppi anni. Ecco, è questo lo Special One. Che si è dedicato anima e corpo alla Roma, rifiutando prima il Portogallo e dopo il Brasile. Vuole lasciare il segno, ancora una volta.

Mourinho è il quinto allenatore nel Mondo

Intanto lo Special One è stato il quinto allenatore al Mondo nel 2022. Infatti sono stati assegnati i premi come miglior tecnico della passata stagione. Inutile dire che Mourinho è il primo in Italia. Davanti a tutti.

A vincere il premio è stato comunque Carlo Ancelotti, che con il suo Real Madrid ha portato a casa prima la Liga e poi la Champions League. Alle sue spalle Guardiola, mentre al terzo posto si è classificato Walid Regragui, ct del Marocco. Subito sotto il podio c’è Jurgen Klopp del Liverpool. E dopo appunto lo Special One. Mica male.