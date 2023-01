Stipendio dimezzato e niente rinnovo, la Juve scippa l’Atletico Madrid

Nonostante la sua decisione di dimezzarsi lo stipendio, la proposta di rinnovo non è arrivata: euforia Juventus, scippo all’Atletico Madrid

Porte girevoli, non solo in Italia ma anche in Eubbropa. Con uno sguardo ovviamente anche alla Serie A, visto che in questo trambusto ci potrebbe finire anche la Juventus di Massimiliano Allegri che come sappiamo inizia a sondare anche il mercato dei portieri.

Non solo un occhio su Carnesecchi e Vicario, che sarebbero sicuramente i profili più interessanti anche perché italiani e dalle parti della Continassa sembrano voler tornare al made in Italy, ma anche un pezzo da novanta della porta. Uno che nonostante abbia deciso di dimezzarsi l’attuale stipendio di 15 milioni di euro, non avrebbe ricevuto nessuna offerta per il rinnovo. E un addio a parametro zero appare quasi certo.

Calciomercato Juventus, sfida all’Atletico per De Gea

Il nome è quello di De Gea, il portiere del Manchester United che potrebbe salutare la Premier League alla fine della stagione. Di passi in avanti, come detto, per il rinnovo, non ce ne sono stati. E secondo todofichajes.net, la Juventus, essendo alla ricerca di un sostituto di Szczesny, potrebbe farci un pensiero.

Un pensiero, comunque, lo starebbe facendo anche l’Atletico Madrid di Simeone nonostante tra i pali abbia quell’Oblak che offre ampie garanzie. Ma la situazione in casa Colchoneros potrebbe presto prendere una piega che fino al momento non era stata presa in considerazione, e vale a dire la possibilità di un addio. Insomma, anche dalla Liga pensano a De Gea che dal proprio canto ha fatto dei passi importanti verso i Red Devils, ma che dall’altro lato non ha visto nulla. E un saluto al momento appare davvero assai possibile.