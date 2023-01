Calciomercato Roma, altro che Juventus: blitz lampo e doppio nodo

Calciomercato Roma, tris di squadre interessate, ma l’offerta non è ancora quella giusta. Gli ultimi aggiornamenti forniti da Sky.

Uno dei nodi più spinosi in casa Roma è quello che riguarda il futuro di Rick Karsdorp. Il terzino olandese, dopo quanto successo sul finire dello scorso anno, prima della sosta per i Mondiali, ha le valigie in mano.

La definizione della sua cessione, però, è ancora piuttosto lontana dal concretizzarsi. Tiago Pinto è stato assolutamente inamovibile in tal senso: Karsdorp partirà solo a fronte di una cessione a titolo definitivo. Niente prestiti. La valutazione che la Roma fa dell’ex laterale destro del Feyenoord si attesta sui 10-12 milioni di euro, motivo per il quale diversi club si sono limitati a sondare il terreno, senza affondare il colpo per il momento.

Calciomercato Roma, proposta del Monza per Karsdorp: sondaggi anche dalla Premier

Accostato anche alla Juventus, in realtà in Serie A Karsdorp fa gola soprattutto al Monza. Secondo quanto riferito da Sky, i brianzoli avrebbero messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Al momento, però, non è stata trovata ancora un’intesa, anche perché manca ancora l’accordo con il calciatore per quanto concerne l’ingaggio.

Anche diversi club dalla Premier si sono interessati alla questione. Oltre al Fulham, infatti, anche Southampton e Bournemouth avrebbero lanciato segnali di apprezzamento. Il nodo cruciale, però, è capire se effettivamente si presenterà qualche squadra disposta ad avviare una trattativa a titolo definitivo ed accontentare in toto le richieste della Roma, con Pinto che finora ha eretto un vero e proprio muro. A quel punto, però, il GM della Roma si metterebbe subito alla ricerca di un terzino destro di valore da regalare a José Mourinho. Sono tanti i profili finiti nei dossier dei giallorossi: per affondare il colpo, però, Pinto aspetta di capire l’evolvere della situazione Karsdorp, i cui nodi non sono stati sciolti in maniera definitiva. Seguiranno aggiornamenti.