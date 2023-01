Calciomercato Roma, ‘giallo‘ rinnovo: così vola in Mls

Calciomercato Roma, l’opzione legata ad un possibile approdo in Mls non è affatto da scartare. Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra.

Con lungimiranza e sagacia, con la volontà di esaudire le richieste di José Mourinho e regalare allo Special One quegli innesti con cui poter fare il definitivo salto di qualità.

Acquisti e cessioni chiaramente rappresenteranno due filoni solo apparentemente slegati. Soprattutto in difesa il GM dei giallorossi sta vagliando profili low cost, ma dall’impatto immediato. Uno dei nomi accostati con maggiore insistenza è quello di N’Dicka, che però fa gola a mezza Europa. Dopo i primi sondaggi esplorativi dei giallorossi, infatti, hanno messo gli occhi sul difensore dell’Eintracht – tra le altre – anche Inter, Juventus e Napoli. Nei giorni scorsi dalla Spagna era stato accostato nuovamente alla Roma anche il profilo di Nacho, un nome che nelle ultime sessioni di calciomercato è ritornato in auge in diverse circostanze.

Calciomercato Roma, Nacho in Mls: cosa sta succedendo

Il futuro del difensore del Real Madrid si sta configurando come una vera e propria incognita. Fino a poche settimane fa si pensava che un addio tra le parti fosse praticamente scontato. In realtà negli ultimi tempi i segnali lanciati dal calciatore potrebbero far pensare ad un ribaltone. Ricordiamo che Nacho è legato alle Merengues da un contratto in scadenza nel 2023.

Secondo quanto riferito da “The Athletic”, nel caso in cui dovessero naufragare i discorsi per il prolungamento di Nacho con il Real, ecco che lo spagnolo potrebbe optare per una soluzione a sorpresa. Il classe ’90 dei Blancos, infatti, vorrebbe approdare in MLS qualora le porte legate alla sua permanenza in quel di Madrid non dovesse concretizzarsi. La svolta definitiva potrebbe avvenire a stretto giro di posta, anche perché l’iberico è formalmente di accordarsi con qualsiasi altro club. Il campionato a stelle e strisce potrebbe dunque calamitare l’interesse di Nacho, che da tempo si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.