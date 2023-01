Calciomercato Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2025

Calciomercato Roma, il nuovo innesto è ufficiale: ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025. Svedese, classe 2000, arriverà martedì

La Roma femminile piazza il primo colpo di mercato ufficiale di questa sessione di mercato. Alla corte di Alessandro Spugna arriva Alva Selerud, esterna classe 2000, svedese, che ha firmato un contratto con la società dei Friedkin fino al 30 giugno del 2025.

La calciatrice al momento si trova in Portogallo dove è impegnata in uno stage con la nazionale maggiore, e rientrerà nella Capitale solamente martedì prossimo. Non sarà a disposizione, in poche parole, per la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina in programma nel weekend.

Calciomercato Roma, ufficiale Selerud

“Sono estremamente orgogliosa e grata di aver firmato con la Roma», ha detto la svedese. “Già dal primo incontro ho avuto l’impressione di essere davvero la benvenuta e che credessero in me. La Roma mi consentirà di crescere e di migliorare come calciatrice. Qui potrò confrontarmi in campo nazionale e contro le migliori squadre europee per lottare per dei titoli. Questo per me è un sogno”.

Selerud arriva dal Linkoping, club che ha lasciato all’inizio dell’anno. Il colpo insomma era nell’aria. “Abbiamo apprezzato il suo grande entusiasmo all’idea di inserirsi nel nostro gruppo e confidiamo che questo spirito possa tornare utile per il nostro percorso di crescita”. Queste invece sono state le parole di Bavagnoli, responsabile dell’area femminile della Roma. Una Roma che è prima in classifica in Serie A e che è andata avanti in Champions League, conquistando alla prima partecipazione i quarti di finale. Il prossimo 10 febbraio le giallorosse conosceranno la propria avversaria, con il sogno di giocare all’Olimpico.