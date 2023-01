Calciomercato Roma, affare sbloccato: blitz in città per la firma

Calciomercato Roma, manca sempre meno alla definizione dell’affare: il calciatore è già in città. Accordo imminente.

Giorni importanti in casa Roma. Con uno sguardo rivolto al campo ed uno al mercato, i giallorossi guardano con attenzione alle possibili mosse in sede di negoziazioni. Oltre alla voce acquisti, infatti, un ruolo importante sarà ricoperto dalla questione riguardanti le diverse cessioni ancora in ballo.

Sotto questo punto di vista potrebbero materializzarsi le condizioni giuste per la definizione di un accordo in tempi relativamente brevi. Gonzalo Villar, infatti, è sempre più vicino a fare ritorno al Getafe, dopo la parentesi tutt’altro che entusiasmante con la maglia della Samp. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati dal club spagnolo nelle scorse settimane, l’affare ha avuto un’accelerate importante nel corso delle ultime ore.

Calciomercato Roma, Villar è volato a Madrid: accordo con il Getafe sempre più vicino

L’accordo Roma-Getafe per il trasferimento di Villar dovrebbe essere suggellato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che la trattativa non è stata ancora ufficializzata. Ci sono tutte le carte in regola, però, affinché la fumata bianca possa concretizzarsi nel rapido volgere delle prossime ore. Come riferito da “Relevo“, infatti, il calciatore è già a Madrid, in attesa che si concluda positivamente la trattativa.

Il centrocampista murciano è dunque pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, per ritrovare stimoli e motivazioni, e riscattare la scialba parentesi all’ombra della Lanterna. Villar si prepara a lasciare di nuovo la Serie A, campionato nel quale ha collezionato complessivamente 57 presenze, 42 delle quali con la maglia della Roma. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno i comunicati ufficiali di un affare ormai agli sgoccioli. Da capire, semmai, le cifre con cui Roma e Getafe si aspettano a condurre in porto l’ennesima operazione degli ultimi anni.