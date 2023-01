Roma-Fiorentina, ufficiale: arbitra Giua. Volto “noto” al Var

Roma-Fiorentina, ufficiale le designazioni. All’Olimpico arbitra Giua, un solo incrocio con i giallorossi nella sua carriera di fischietto

Domenica sera la Roma sarà impegnata all’Olimpico contro la Fiorentina. Una sfida che alla formazione di Mourinho dovrà dare continuità a quelli che sono stati i risultati arrivati in questo 2023. Una vittoria in casa contro il Bologna il 4 gennaio, un pareggio in rimonta a San Siro contro il Milan domenica scorsa. Niente male.

Se domani sera la truppa dello Special One giocherà sempre in casa contro il Genoa, poi si penserà ovviamente all’appuntamento di domenica contro la formazione di Italiano, in cerca, anch’essa, di continuità dopo un pareggio e una vittoria in due uscite interne in questo 2023. Nel frattempo, comunque, sono uscite le designazioni arbitrali.

Roma-Fiorentina, arbitra Giua

Per una sfida che vale molto è stato designato Giua, che sarà al suo secondo incrocio con i giallorossi. Ha arbitrato infatti sempre all’Olimpico contro la Spal, un match che la Roma ha vinto 3-1. Gli assistenti saranno Bindoni e Prenna.

Il quarto uomo invece sarà Maresca, mentre al Var ci sarà Nasca, che ha incrociato la squadra di Mourinho nell’ultima gara del 2022, quella contro il Torino quando Matic nel recuperò pareggiò pochi istanti dopo l’errore di Belotti dal dischetto. Infine, Avar, Paganessi.