Calciomercato Roma, colpo in entrata e rebus Zaniolo: hanno dato i numeri

Calciomercato Roma, bookmakers assolutamente scatenati sulle prossime mosse dei giallorossi. Ecco i dettagli.

Il pareggio in rimonta contro il Milan ha testimoniato in maniera inequivocabile la grande forza di volontà di una squadra mai doma. I primi 80 minuti del Meazza, però, hanno anche evidenziato dei limiti in termini di personalità ed intraprendenza.

Soprattutto il centrocampo in diverse circostanze ha fatto fatica a tenere a bada le scorribande degli uomini di Pioli. Il rientro di Wijnaldum, sotto questo punto di vista, non può passare sotto silenzio. Tuttavia, la sensazione è che parte delle risposte ai diversi enigmi sollevati dalle ultime uscite stagionali possano essere fornite dal calciomercato. Uno dei profili più caldi accostati alla Roma è quello di Davide Frattesi, che non ha mai fatto mistero di essere intrigato all’idea di tornare in quella che per anni è stata la sua casa. L’accordo con il Sassuolo, però, non è stato ancora trovato, e non è detto che si riescano a mettere a posto tutti i pezzi di un mosaico ancora da completare.

Calciomercato Roma, Zaniolo-Frattesi: bookmakers scatenati

I bookmakers, però, sono ottimisti in merito al possibile approdo di Frattesi nella Capitale. I betting analyst di Planetwin 365, infatti, mancano il Frattesi back 1.85 la posta. Una quota radicalmente in picchiata, e che spiega bene quanto l’affare possa surriscaldarsi da un momento all’altro. Per definire l’affare in tutti i suoi aspetti, però, potrebbe rivelarsi necessaria la prossima sessione trasferimenti.

Tema caldo in casa Roma è anche quello legato al futuro di Nicolò Zaniolo, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024. Per adesso le parti non hanno ancora trovato la tanto agognata fumata bianca. Salvo clamorosi colpi di scena, però, il tuttocampista di Mou non dovrebbe partire a gennaio. L’eventuale addio di Zaniolo alla Roma è pagato a 8.00. In Spagna si è parlato di un possibile interessamento dell’Atletico, alla luce dell’addio di Joao Felix: i Colchoneros, però, non hanno mosso passi concreti con la Roma, che valuta il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro.