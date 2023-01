Calciomercato Roma, 17 milioni dalla Premier: risposta immediata

Calciomercato Roma, offerta rifiutata: hanno provato a far saltare il banco mettendo sul piatto 17 milioni. Nuovo colpo di scena.

Nel dossier stilato da Tiago Pinto in vista delle prossime mosse in sede di calciomercato, un ruolo importante sarà ricoperto dagli eventuali risvolti per la linea difensiva.

Non a caso i giallorossi hanno da tempo avviato dei sondaggi esplorativi per monitorare diversi tavoli negoziali. Un profilo che stuzzica e non poco i giallorossi è quello di N’Dicka, per il quale però la concorrenza continua ad essere molto folta. Con Kumbulla che potrebbe essere ceduto a stretto giro di posta e con il futuro di Chris Smalling ancora tutto da scrivere, Pinto potrebbe accelerare i tempi per l’acquisto di un centrale in grado di interscambiarsi con quelli attualmente in rosa. I numerosi impegni tra Campionato ed Europa impongono scelte meditate.

Calciomercato Roma, pressing della Premier per Medina: secco no del Lens

Intrecci da seguire dunque con molta attenzione, forieri di sviluppi a stretto giro di posta che potrebbero ribaltare le carte in tavola. Non ha sortito gli effetti sperati, invece, il blitz materializzatosi per Facundo Medina per il quale è stata formulata dall’Inghilterra un’offerta da 17 milioni di euro. A rivelarlo è Daniele Trecca, che svela come il Lens non abbia alcuna intenzione di avallare la cessione del centrale argentino a gennaio. Discorsi rimandati eventualmente in ottica estiva, quando la valutazione dell’ex Talleres potrebbe aumentare ancora.

Accostato all’Inter di recente, Medina era finito nel mirino anche della Roma la scorsa estate. La situazione legata agli slot da destinare agli extracomunitari (già esauriti dai giallorossi) impone però scelte ponderate. A meno di clamorosi colpi di scene ed offerte folli tali da ribaltare le carte in tavola, Medina non lascerà il Lens a stretto giro di posta. In ottica futura, si vedrà…