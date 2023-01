Calciomercato Roma, ‘ritorno‘ a sorpresa: chiusura vicina e domino lampo

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: la richiesta che crea i presupposti per un vorticoso effetto domino. Lo scenario.

Sono diverse le trattative che Pinto sta portando avanti, sia in entrata che in uscita. Il GM della Roma vuole sfruttare le opportunità intriganti che dovrebbero concretizzarsi, ma nel frattempo lavora anche a quelle cessioni dalle quali incamerare un discreto tesoretto.

Duplice scenario che si inserisce in maniera importante nei discorsi riguardanti il futuro di Rick Karsdorp. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, è piuttosto difficile che si creino i presupposti per una permanenza del terzino olandese nella Capitale. Dopo il caso esploso a novembre, poco prima della sosta per i Mondiali, lo strappo che si è venuto a determinare tra il calciatore e l’ambiente non è stato ancora ricucito. La Roma, però, non ha alcuna intenzione di svendere l’ex Feyenoord.

Calciomercato Roma, Monza su Lirola: Galliani molla Karsdorp e Juranovic?

Dopo essere stato accostato in lungo e in largo alla Juventus, è stato il Monza il club in Serie A maggiormente intenzionato ad effettuare un blitz per Karsdorp. I brianzoli, però, avrebbero già mollato la presa. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, Galliani sarebbe sempre più vicino a definire l’acquisto di Pol Lirola, esterno di proprietà del Marsiglia attualmente in prestito all’Elche.

Il club spagnolo avrebbe dato il nulla osta alla definizione della trattativa, avallando il ritorno di Lirola al Marsiglia. A quel punto, il Monza definiranno l’operazione con i transalpini sulla base di un prestito secco. I contatti tra le parti proseguono, con il Monza che spera di trovare il bandolo della matassa nei prossimi giorni per chiudere l’operazione Lirola, che ha già calcato il palcoscenico della Serie A avendo militato – tra le altre – tra le fila di Sassuolo e Fiorentina. Ricordiamo che i brianzoli avevano effettuato dei sondaggi non solo per Karsdorp, ma anche per Juranovic, accostato anche alla Roma. Maxi intreccio che dunque chiama in causa anche i giallorossi, che sono costretti a vagliare soluzioni alternative per Karsdorp.