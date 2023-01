Calciomercato Roma, Zaniolo fa chiarezza sul rinnovo

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo e annuncio: le parole del diretto interessato su una delle questioni maggiormente discusse di questo periodo.

Il futuro del 22, pur non essendo ancora un vero e proprio tabù, rappresenta certamente un aspetto prioritario in quel di Trigoria, da disambiguare e affrontare quanto prima per evitare situazioni spiacevoli o antipatiche in quelli che saranno i mesi prossimi alla scadenza. La Roma, come più volte ricordato, ha già affrontato uno scenario simile nello stesso modo.

Ci riferiamo ovviamente al rinnovo di Pellegrini, arrivato nel settembre del 2021 a pochi mesi da una scadenza per l’estate successiva e al termine di una trattativa affrontata nella Capitale con l’anelito comune al voler continuare il matrimonio. In questo caso, seppur con le dovute differenza, i giallorossi stanno approcciando con la medesima calma, consapevoli di non poter procrastinare troppo ma al contempo con la certezza di voler prendere una posizione in modo fermo e razionale, non senza ponderazioni acute e ben calibrate.

Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: l’annuncio del 2022

Ricordando che il contratto di Zaniolo scadrà nell’estate 2024, non sono stati pochi i corteggiamenti nel corso delle ultime estati, soprattutto dalle big di una Serie A che da tempo ha messo gli occhi su chi, nonostante tutto, resta uno dei migliori prospetti del nostro campionato. Seppur non più un ‘bambino’ e con due infortuni seri alle spalle, Nicolò è un pezzo pregiato.

Lo sa bene la Roma e lo stesso calciatore ma in quel di Trigoria sanno bene anche di dover tenere in considerazione un rendimento non sempre felicissimo e il rispetto di condizioni economiche che lo devono portare al rinnovo solo a condizioni che soddisfino il club, oltre che lui stesso. In attesa di aggiornamenti, non possiamo ignorare le parole di Zaniolo pochi minuti prima del fischio di inizio di Roma-Genoa.

“Le espressioni fanno parte del mondo del calcio ma l’importante è fare ciò che mi chiede il mister. Sul rinnovo dico che a Roma sto bene e che non penso a queste cose. Ci pensa il mio procuratore, io mi interesso solo della partita”.