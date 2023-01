Inter scartata, è già Roma-Fiorentina: il futuro tra i pali lo decide Mourinho

Calciomercato Roma, il futuro è legato a quello di Mourinho: spunta la nuova pista turca. Pinto sfida Marotta e l’Inter

Il casting è aperto da un poco di tempo in casa Roma. E c’è una novità sul futuro. E che riguarda Rui Patricio. Il portiere portoghese, legato ancora da 18 mesi di contratto con i giallorossi, potrebbe anche lasciare alla fine della stagione la squadra.

Il suo futuro, secondo quanto detto da Maurizio Russo in diretta Twitch su calciomercato.it in onda su TVPLAY, potrebbe essere legato a quello dello Special One. Sì, qualora Mou alla fine della stagione dovesse lasciare i giallorossi, allora anche Rui Patricio, davanti ad un’offerta di 3-4 milioni di euro, potrebbe lasciare la Capitale. Come sappiamo, inoltre, Pinto ha aperto il casting da diverso tempo per il ruolo di estremo difensore. E tra i nomi di Vicario, che piace ma costa tanto, e quello di Carnesecchi, spunta una pista turca.

Calciomercato Roma, spunta Bayindir

Il nome sarebbe quello di Altay Bayindir. Classe 1998, in questo momento gioca in Patria, con il Fenerbahce, e ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Vorrebbe giocare la Champions League il portiere, del quale si dice un gran bene, ma potrebbe anche accettare un’esperienza fuori dalla Turchia.

Su di lui, comunque, non ci sarebbero solamente i giallorossi, ma anche l’Inter, che ha Handanovic in scadenza, ci potrebbe fare più di un pensiero nel corso dei prossimi mesi. In ogni modo, il club turco sta cercando in tutti i modi di convincerlo a rinnovare, ma per il momento tutte quelle che sono le opzioni che sono state messe sul piatto sono state rispedite al mittente. Bayindir si sente pronto al grande salto. E anche la Roma s’è iscritta alla corsa. Pinto sfida Marotta in poche parole, così come sta succedendo spesso negli ultimi mesi. Occhio infine anche alla Fiorentina, che di problemi in porta ne potrebbe avere nella prossima stagione e che potrebbe pensare al 24enne turco.